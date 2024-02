Kommentar von Bernd Kastner

Es mag pathetisch klingen, aber so ist es nun mal. Gerade feiert Deutschland jedes Wochenende ein Fest der Demokratie. Ein ganz besonderes hat in München stattgefunden, auf der Theresienwiese. Man kennt sie als Ort des Oktoberfestes, am Sonntagabend wurde daraus eine einzigartige Festwiese. An die 100 000 Menschen kamen und bildeten mit Lampen aller Art ein Lichtermeer. Sie setzten dem Dunkel aus Rassismus, Antisemitismus und Hetze etwas Helles entgegen.