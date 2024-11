Kommentar von Peter Münch, Tel Aviv

Mit nichts lässt sich die Stille nach dem Gefechtsdonner besser füllen als mit Hoffnung und Visionen: Wenn an der einen Front die Waffen schweigen sollen, warum dann nicht auch an der anderen? Wenn eine Vereinbarung mit der Hisbollah in Libanon möglich ist, warum dann nicht ebenso mit der Hamas im Gazastreifen? Frieden ist machbar – so lautet schließlich die Botschaft des von den USA vermittelten Abkommens für eine Waffenruhe zwischen Israel und Libanon nach fast 14 Monaten Krieg. Das allerdings gilt nur unter einer Bedingung: Alle müssen den Frieden auch wirklich wollen. Und davon kann keine Rede sein.