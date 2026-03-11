Es ist nicht überliefert, wie oft der Grünen-Politiker Cem Özdemir in seiner mehr als 30 Jahre währenden bundespolitischen Karriere – 1994 zog er als erster türkischstämmiger Politiker in den Bundestag ein – auf die korrekte Aussprache seines Namens beharrte, wann er diesen Kampf aufgab oder ob es ihm überhaupt je wichtig war. Jetzt, nach seinem Wahlsieg bei der baden-württembergischen Landtagswahl und angesichts seines baldigen Einzugs in die Villa Reitzenstein, ist sein türkischer Name wieder Thema in den Talkshows – und wird dabei gern falsch ausgesprochen. Das gilt mal für den Vor-, mal für den Nachnamen, manchmal für beide. Wie also geht es richtig? Die gute Nachricht: Man benötigt kein abgeschlossenes Studium der Phonetik. Man muss nicht wissen, was eine stimmhafte postalveolare Affrikate (das C in Cem) oder ein stimmhafter alveolarer Frikativ (das z in Özdemir) ist. Man muss nicht mal seine türkischstämmigen Kollegen fragen. Es schadet aber nicht, im Hinterkopf zu haben, dass stimmhafte Laute diejenigen sind, bei deren Aussprache die Stimmbänder mitschwingen. (Zwei Finger an den Hals nahe dem Kehlkopf legen, dann spürt man es.) Oder man merke sich einfach nur, dass der Bad Uracher Cem Özdemir ein Grüner ist. Das C in Cem klingt nämlich wie das J in Joint. Und das z in Özdemir klingt wie das S der Sonnenblume. Die aus dem grünen Parteilogo.