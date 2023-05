Kommentar von Wolfgang Janisch

Wer sich in Rhetorik-Ratgebern umtut, stößt irgendwann auf den Satz: Wer schreit, hat Unrecht. Darin liegt die Empfehlung, auf die Kraft des Arguments zu setzen, niemals aber auf dessen Lautstärke. Offenkundig werden solche Tipps nicht überall in der Politik zur Kenntnis genommen. In Brandenburg bestärkt die Landesregierung die Staatsanwaltschaft darin, die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" als kriminelle Vereinigung einzustufen. Und in Berlin lässt die neue Justizsenatorin Felor Badenberg gar prüfen, ob sie ihre noch zurückhaltende Staatsanwaltschaft zum Jagen tragen soll.