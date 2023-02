Er hat Anlass zum Klagen: Verteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag bei der Nato in Brüssel.

Kommentar von Daniel Brössler

Boris Pistorius ist nicht zu beneiden. Auf dem deutschen Verteidigungsminister lasten einerseits tonnenschwer die Erwartungen aus der Ukraine, wo die Lage an der Front immer bedrohlicher wird. Andererseits erlebt Pistorius, wie einsam es werden kann, wenn es darum geht, vage Versprechungen in konkrete Panzerlieferungen zu verwandeln. Bis zur Zusage der Bundesregierung, der Ukraine 14 moderne Kampfpanzer des Typs Leopard 2A6 zur Verfügung zu stellen, wirkte es, als warteten Finnen, Norweger oder Spanier nur auf die störrischen Deutschen. Danach blieb es seltsam still, was Pistorius veranlasste, sich beim Treffen der Ukraine-Unterstützer am Dienstag in Brüssel ganz offen zu beklagen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz ließ wissen, er hoffe, dass auf Zusagen auch Lieferungen folgten. Für ihn gibt es nun drei Möglichkeiten: Er kann sich bestätigt fühlen. Oder gefordert. Oder beides.