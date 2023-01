Von Lena Gorelik

So bewegungslos stehen sie da, die jungen Soldatinnen und Soldaten, dass man sich erst nicht sicher ist: Sind das wirklich lebende Menschen, die da hinter Putin stehen, während er seine Neujahrsansprache hält? Während er sich ans Volk richtet, an "Freunde", an die "Lieben", während er sie an die Liebe erinnert, die zu den Eltern und Älteren und natürlich zum großen, unabhängigen Land, das die "Lieben" verteidigen müssten ...