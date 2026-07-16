Jens Spahn ist dank einer Frau in den USA Vater geworden. Das ist in Deutschland verboten und er selbst hat einst diesen Weg zur Elternschaft heftig kritisiert. Zeit, es zu ändern.

Wenn prominente Väter die Geburt ihres Kindes bekannt geben, dann klingt das fast immer gleich. „Überwältigt von Glück und Freude“ zeigte sich Elton John, „Mit großer Freude und Emotion“ informierte Cristiano Ronaldo die Öffentlichkeit, und der CNN-Nachrichtensprecher Anderson Cooper verkündete sogar live während seiner Nachrichtensendung: „Ich wollte Ihnen eine kleine gute Nachricht mitteilen: Am Montag bin ich Vater geworden.“