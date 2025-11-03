Jedes Bergunglück ist eines zu viel. Zwar begibt sich kein erfahrener Bergsteiger leichtfertig in Lebensgefahr, und doch ist die Alpingeschichte auch eine Geschichte vieler Unglücke – weil die Berge immer auch Risiko sind. Von Hängen können sich Steine und Lawinen lösen, ein Wind wird im Hochgebirge schnell zum Sturm, und kleine Nachlässigkeiten der Menschen können hier zu lebensgefährlichen Fehlern werden. Nie ist eine Tour komplett kalkulierbar. Wenn das jüngste Lawinenunglück von Sulden in Südtirol, bei dem fünf Menschen ums Leben gekommen sind, überhaupt eines lehren kann, dann dieses: Noch nie haben eine gute Wettervorhersage und eine niedrige Lawinenwarnstufe eine umfassende Garantie für eine sichere Tour geboten. Doch der Klimawandel mit schnellen Temperaturanstiegen, mit immer heftigeren Niederschlägen macht die richtige Einschätzung einer Tour zunehmend schwieriger.