Kommentar von Christina Berndt

Knapp zwei Jahre lang war die Pandemie-Politik so schwer zu greifen wie das Coronavirus selbst. Entscheidungen wurden von Altbundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in klandestinen Gesprächen mit Fachleuten vorbereitet und dann in den Konferenzen mit Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten (MPK) zerrieben. So wurde Deutschland nach einer grandios bewältigten ersten Corona-Woge in den folgenden Wellen heftig durchgeschüttelt. Vielen Bürgern wurde vom Schlingerkurs der Regierungen ganz schlecht, andere gingen frustriert von Bord; viel zu viele Menschen starben.