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FrankreichDer Kontrollverlust darf ihm kein zweites Mal passieren

Lesezeit: 2 Min.

Laurent Nuñez hat vielfältige Erfahrungen im Sicherheitsapparat gesammelt, ehe er vor einem Jahr zum Innenminister ernannt wurde.
Laurent Nuñez hat vielfältige Erfahrungen im Sicherheitsapparat gesammelt, ehe er vor einem Jahr zum Innenminister ernannt wurde.
THIBAUD MORITZ/AFP

Innenminister Laurent Nuñez gibt offen zu, dass die Sicherheitskräfte bei den Protesten überfordert waren. Am Samstag steht die nächste Herausforderung bevor.

Von Alexandra Föderl-Schmid

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Seinen Rücktritt hat Laurent Nuñez angeboten, aber auf Geheiß des Präsidenten muss er weiterarbeiten. Als Innenminister soll der 62-Jährige für Recht und Ordnung in Frankreich sorgen, was am vergangenen Wochenende nicht gelungen ist. Er selbst redet nicht lange herum, flüchtete sich auch nicht in Ausreden. Seinem Naturell entsprechend räumte Nuñez einen Kontrollverlust der Polizei ein und versprach, dass er alles daransetzen werde, damit sich solche Szenen nicht wiederholen: dass Plünderer in Geschäfte und schwarz Vermummte in Rathäuser eindringen, Gebäude und Fahrzeuge in Brand stecken – und die Sicherheitskräfte teilweise hilflos agieren. Der Bürgermeister von Limoges, wo das Rathaus niedergebrannt ist, behauptete gar, es sei die Munition ausgegangen. Mangelnde Erfahrung kann man Nuñez jedenfalls nicht vorwerfen, er kennt den Sicherheitsapparat.

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Von Alexandra Föderl-Schmid

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