Die ersten Mitarbeitergespräche zwischen dem Arbeitgeber Volk und dem Angestellten Lars Klingbeil waren brutal. Etwa ein Jahr ist der Vizekanzler und Finanzminister jetzt im Amt. Doch Klingbeils Leistung hat in den bisherigen Wahlen die Bürger weiter von der SPD weggeführt. Das Volk ist ein Chef mit hohen Ansprüchen. Wenn es sich gnädig zeigen würde, könnte in Klingbeils Bewertungsbogen stehen: Er hat das erste Jahr gut genutzt, um sich einzuarbeiten. Denn endlich hat Klingbeil in einer Grundsatzrede gesagt, welche Reformen er sich für Deutschland vorstellt.