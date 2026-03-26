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MeinungReformenDie Richtung des Klingbeil-Plans stimmt schon mal

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Kommentar von Bastian Brinkmann

Lesezeit: 2 Min.

Vizekanzler und Teleprompter: Alles beisammen, was eine Grundsatzrede braucht.
Vizekanzler und Teleprompter: Alles beisammen, was eine Grundsatzrede braucht. Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Finanzminister eröffnet die Reformdebatte mit sinnvollen Vorhaben. Nun kommt es auf die Details an.

Die ersten Mitarbeitergespräche zwischen dem Arbeitgeber Volk und dem Angestellten Lars Klingbeil waren brutal. Etwa ein Jahr ist der Vizekanzler und Finanzminister jetzt im Amt. Doch Klingbeils Leistung hat in den bisherigen Wahlen die Bürger weiter von der SPD weggeführt. Das Volk ist ein Chef mit hohen Ansprüchen. Wenn es sich gnädig zeigen würde, könnte in Klingbeils Bewertungsbogen stehen: Er hat das erste Jahr gut genutzt, um sich einzuarbeiten. Denn endlich hat Klingbeil in einer Grundsatzrede gesagt, welche Reformen er sich für Deutschland vorstellt.

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Mehr Arbeit, niedrigere Steuern, teilweise Streichung des Ehegattensplittings: Mit einem Bündel teils harter Maßnahmen will der Vizekanzler Deutschland aus der Wirtschaftskrise führen.

Von Claus Hulverscheidt und Vivien Timmler

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