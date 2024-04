Kommentar von Thomas Hummel

In der allgemeinen Wahrnehmung gibt es aktuell wenige Gruppen, die sich so spinnefeind sind wie die Landwirtschaft und die Umweltverbände. Doch siehe da, kaum sitzen ihre Vertreter an einem Tisch, kommen sogleich Vereinbarungen zustande. Die noch von der Kanzlerin Angela Merkel eingesetzte "Zukunftskommission Landwirtschaft" (ZKL) erweist sich abermals als Vorbild dafür, wie man in einem freien, demokratisch verfassten Staat Kompromisse finden kann. Sie könnte einen großen gesellschaftlichen Konflikt befrieden. Hoffentlich haben Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die Bundestagsfraktionen der Ampelkoalition bei ihrem Treffen mit der ZKL gut zugehört.