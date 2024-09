Kommentar von Cornelius Pollmer

So ungewiss die Anbahnung tragfähiger Mehrheiten in den Landtagen von Thüringen und Sachsen nach dem Sonntag ist, so klar legen die Wahlergebnisse unabhängig davon einige Tatsachen offen. In Thüringen erreicht die AfD erstmals bei einer Landtagswahl die meisten Stimmen, in Sachsen kann die CDU diesen ersten Platz vor allem durch ihren Ministerpräsidenten Michael Kretschmer wohl gerade so verteidigen. In beiden Ländern wächst dem BSW aus dem Nichts heraus eine entscheidende Rolle zu – und landen die Parteien der Ampel kumuliert jeweils bei weniger als der Hälfte des Stimmenanteils der AfD.