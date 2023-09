Kommentar von Johann Osel

Es gab da plötzlich dieses unschöne Wort, vor der Bundestagswahl 2021: Schlafwagen-Wahlkampf. Es kam per Giftpfeil aus Bayern, von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der sich gern selbstlos der Aufgabe angenommen hätte, an Armin Laschets Stelle Kanzlerkandidat der Union zu sein. Er warnte Laschet davor, per "Schlafwagen ins Kanzleramt" zu fahren. Hieß: Mehr Power, mehr Kante, mehr Ideen, sonst wird das nichts. Anders als damals bei der Union steht jetzt im bayerischen Landtagswahlkampf überhaupt nicht infrage, dass die CSU stärkste Kraft wird. Und doch hat sich Söder selbst in den Schlafwagen gelegt. Bayern solle bleiben, wie es ist, erklärt er immer wieder, vielleicht "ein bisschen besser" werden. So viel Ambition muss sein, immerhin. Nächster Halt Staatskanzlei bitte, zur weiteren Amtszeit. Aber reicht das?