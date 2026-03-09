Es war eine Landtagswahl, bei der sich der Blick wegen des spektakulären Wettrennens zwischen Manuel Hagel und Cem Özdemir stark auf CDU und Grüne gerichtet hat. Es war ja auch beeindruckend zu beobachten, wie die Christdemokraten sich durch zu große Siegesgewissheit und damit einhergehende Saturiertheit selbst um den Wahlsieg gebracht haben. Und wie Cem Özdemir es geschafft hat, zu gewinnen, nicht weil, sondern obwohl er ein Grüner ist. Das Ergebnis vom Sonntag ist deshalb ein Ergebnis, das nicht nur die CDU-, sondern auch die Grünen-Spitze länger beschäftigen wird.
MeinungBaden-WürttembergDie SPD hat immer noch nicht begriffen, warum sie keiner mehr wählt
Kommentar von Robert Roßmann
Lesezeit: 3 Min.
In einem Bundesland, in dem Beschäftigte gerade wie lange nicht Angst um ihre Arbeitsplätze haben, stimmten nur vier Prozent der Arbeiter für die Sozialdemokraten. Allein diese Zahl müsste die ganze Partei aufrütteln.
Lesen Sie mehr zum Thema