Zum Hauptinhalt springen

MeinungBaden-WürttembergKretschmann hinterlässt ihnen große Spuren – und große Baustellen

Kommentar von Roland Muschel

Lesezeit: 3 Min.

Haken drunter? Nein, noch lange nicht. Cem Özdemir (links, Grüne) und Manuel Hagel (CDU), die sich beide das Amt des Ministerpräsidenten zutrauen.
Haken drunter? Nein, noch lange nicht. Cem Özdemir (links, Grüne) und Manuel Hagel (CDU), die sich beide das Amt des Ministerpräsidenten zutrauen. Marijan Murat/dpa

Der scheidende Ministerpräsident hat versucht, die Basis des Wohlstands zu verbreitern. Auch deshalb wird aus Stuttgart kein deutsches Detroit werden. Aber der Nachfolger wird da noch mehr tun müssen. Und dann ist da noch ein unbewältigter Konflikt.

Die gute Nachricht für den künftigen Ministerpräsidenten vorneweg: Stuttgart wird nicht das neue Detroit werden, noch nicht einmal ein neues Duisburg. Das finstere D-Wort als Metapher für den wirtschaftlichen Abstieg, für eine verpatzte Transformation mit verheerenden Folgen für den Standort: Es begleitete den Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg wie ein bedrohlicher Schatten. Das traditionelle Exportland leidet schwer an der Krise seiner beiden Kernbranchen, dem Automobilsektor und dem Maschinenbau. Kaum eine Woche verging ohne neue Horrormeldungen: Gewinneinbrüche, Stellenabbau, Produktionsverlagerungen. Wenn selbst der Glanz des Mercedes-Sterns verblasst, dann dominiert die Angst vor der Zukunft fast zwangsläufig den Wahlkampf im Autoland.

Zur SZ-Startseite

Wahl Baden-Württemberg
:Und, war’s schlimm?

Als Winfried Kretschmann 2011 ins Amt kam, fürchteten einige, was er anstellen wird mit dem schönen Baden-Württemberg. Nun, gar nicht so viel. Auf der Suche nach dem grünen Vermächtnis des ersten grünen Ministerpräsidenten.

SZ PlusVon Max Ferstl und Roland Muschel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite