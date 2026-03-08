Die gute Nachricht für den künftigen Ministerpräsidenten vorneweg: Stuttgart wird nicht das neue Detroit werden, noch nicht einmal ein neues Duisburg. Das finstere D-Wort als Metapher für den wirtschaftlichen Abstieg, für eine verpatzte Transformation mit verheerenden Folgen für den Standort: Es begleitete den Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg wie ein bedrohlicher Schatten. Das traditionelle Exportland leidet schwer an der Krise seiner beiden Kernbranchen, dem Automobilsektor und dem Maschinenbau. Kaum eine Woche verging ohne neue Horrormeldungen: Gewinneinbrüche, Stellenabbau, Produktionsverlagerungen. Wenn selbst der Glanz des Mercedes-Sterns verblasst, dann dominiert die Angst vor der Zukunft fast zwangsläufig den Wahlkampf im Autoland.