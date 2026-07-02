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MeinungLandtagswahlenDie Nähe zwischen Alice Weidel und Sahra Wagenknecht ist bedenklich

Kommentar von Tim Frehler

Lesezeit: 2 Min.

Es gab sie ja schon, die gemeinsamen Auftritte: Sahra Wagenknecht und Alice Weidel (rechts) vor einem TV-Duell im Jahr 2024.
Es gab sie ja schon, die gemeinsamen Auftritte: Sahra Wagenknecht und Alice Weidel (rechts) vor einem TV-Duell im Jahr 2024. Kay Nietfeld/dpa

Die BSW-Gründerin wollte mit der AfD-Chefin gemeinsam auftreten. Die freilich lehnt dankend ab. Das Kalkül war auch allzu durchschaubar.

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Wie groß die Not im Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist, kann inzwischen jede und jeder nachlesen. Den Brief, den die Parteivorsitzenden und der Generalsekretär vor wenigen Tagen an die AfD-Spitze geschickt haben, hat das BSW auf seiner Homepage hochgeladen. Öffentlich einsehbar ist daher auch, dass die BSW-Verantwortlichen in ihrem Schreiben die falsche Adresse der AfD verwendet haben.

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