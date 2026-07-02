Wie groß die Not im Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist, kann inzwischen jede und jeder nachlesen. Den Brief, den die Parteivorsitzenden und der Generalsekretär vor wenigen Tagen an die AfD-Spitze geschickt haben, hat das BSW auf seiner Homepage hochgeladen. Öffentlich einsehbar ist daher auch, dass die BSW-Verantwortlichen in ihrem Schreiben die falsche Adresse der AfD verwendet haben.