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Waldbrände in FrankreichEin Bürgermeister wurde zum Helden seiner Stadt

Lesezeit: 2 Min.

Laurent Peyrondet, 63, seit zwölf Jahren Bürgermeister von Lacanau bei Bordeaux.
Laurent Peyrondet, 63, seit zwölf Jahren Bürgermeister von Lacanau bei Bordeaux. Vincent Isore/imago images/IP3press

Als das Feuer seinen Weg auf Lacanau nahm, pfiff Laurent Peyrondet auf den Dienstweg.  Stattdessen vergrößerte er die Brandschneise im Pinienwald. Quasi über Nacht.

Von Nils Minkmar

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Als das Megafeuer am 23. Juli seine Stadt bedrohte, wollte Bürgermeister Laurent Peyrondet, 63, nicht einfach abwarten. Einer der gefährlichsten Angriffswege des Feuers führte durch den riesigen Pinienwald südlich von Lacanau. Sollte der Wind drehen, würde sich der Brand unaufhaltsam auf den Ort zubewegen.

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