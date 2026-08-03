Als das Feuer seinen Weg auf Lacanau nahm, pfiff Laurent Peyrondet auf den Dienstweg. Stattdessen vergrößerte er die Brandschneise im Pinienwald. Quasi über Nacht.

Als das Megafeuer am 23. Juli seine Stadt bedrohte, wollte Bürgermeister Laurent Peyrondet, 63, nicht einfach abwarten. Einer der gefährlichsten Angriffswege des Feuers führte durch den riesigen Pinienwald südlich von Lacanau. Sollte der Wind drehen, würde sich der Brand unaufhaltsam auf den Ort zubewegen.