Kommentar von Robert Probst

Viele der Überlebenden hätten sicher gern mehr gehört als diese dürren Worte. Genau drei Sätze sagte die Angeklagte in dem Prozess: "Es tut mir leid, was alles geschehen ist. Ich bereue, dass ich zu der Zeit gerade in Stutthof war. Mehr kann ich nicht sagen." Am Dienstag ist nun die 97-jährige, ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden, schuldig der Beihilfe zum tausendfachen Mord an den Häftlingen. Dieser Schuldspruch ist gut und richtig.