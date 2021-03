Die Union in der Krise, die SPD mit sich selbst beschäftigt: Im Herbst könnten die Grünen sogar das Kanzleramt erobern. Es ist an der Zeit, dass sich die Partei auf Annalena Baerbock als Spitzenkandidatin einigt.

Kommentar von Kurt Kister

Wirkliche Sensationen wird es wohl nicht geben an diesem Wahlsonntag. In Baden-Württemberg wird Winfried Kretschmann vermutlich weiter die Regierung anführen, weil er einer jener Grünen ist, die die meisten Wähler und Wählerinnen, egal ob grün oder nicht grün, für überparteilich halten. Kretschmanns allgemeine Popularität liegt in seiner Persönlichkeit als libertärer Schwabe begründet, sowie in dem, was er nicht ist, nämlich ein Politiker von CDU oder SPD.