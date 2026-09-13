Als Science Fiction noch Fiktion war, gruselte sich das Kinopublikum im Film „Terminator“: Darin erlangt ein Supercomputer eigenes Bewusstsein und bekriegt jene menschliche Spezies, die ihn erschaffen hat. Inzwischen nähert sich die Wirklichkeit dem Horrorfilm an: Kürzlich hat der Experte Jacob Coxon seinen Job bei Anthropic, einem Anbieter künstlicher Intelligenz (KI), gekündigt – aus Furcht vor dem eigenen Tun. „KI-Entwickler glauben ernsthaft, dass uns KI bis zum Ende des Jahrzehnts alle umbringen könnte“, warnte er.
MeinungTechnologieKI gerät außer Kontrolle – der Staat muss endlich eingreifen
Kommentar von Nicolas Richter
Lesezeit: 3 Min.
Es lässt sich kaum ein stärkerer Beweis für staatliches Versagen finden als Tech-Unternehmer, die Regierungen um Schutz vor ihrer eigenen Schöpfung anflehen.
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