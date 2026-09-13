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MeinungTechnologieKI gerät außer Kontrolle – der Staat muss endlich eingreifen

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Kommentar von Nicolas Richter

Lesezeit: 3 Min.

Das Ausmaß eines sich im Bau befindlichen Rechenzentrums in Texas ist gigantisch – und lässt trotzdem nur im Ansatz erahnen, welche Bedeutung KI hat.
Das Ausmaß eines sich im Bau befindlichen Rechenzentrums in Texas ist gigantisch – und lässt trotzdem nur im Ansatz erahnen, welche Bedeutung KI hat.
Brandon Bell/Getty Images via AFP

Es lässt sich kaum ein stärkerer Beweis für staatliches Versagen finden als Tech-Unternehmer, die Regierungen um Schutz vor ihrer eigenen Schöpfung anflehen.

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