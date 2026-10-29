Die KI ist eine Entität, der eine göttliche Identität zugeschrieben wird, weil sie den schöpferischen Akt beherrscht: „Es werde!“ Gott hat diese Befehlsform genutzt, um in sieben Tagen die Welt zu ordnen. Die KI erschafft per Klick oder Prompt Texte, Bilder, Musik oder Codes, neue Materialien und neue Medikamente – vermeintlich aus dem Nichts, tatsächlich aus dem, womit sie (oft zusammengeklaut) gefüttert worden ist. Das geht in rasender Geschwindigkeit und übersteigt menschliche Kapazitäten. Wegen ihrer übermenschlichen Fähigkeiten werden ihr göttliche Eigenschaften und Züge zugeschrieben, nämlich Omniszienz, Omnipräsenz und Omnipotenz, also Allwissenheit, Allgegenwart und Allmacht. Mit der KI verbindet sich, wie mit jedem göttlichen Wesen, auch die Hoffnung auf Erlösung: sei es von Krankheit und Tod, sei es von den Plagen des Lernens und Arbeitens. Ist die KI der Gott der Moderne?