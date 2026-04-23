Damals, im Jahr 1945, sah J. Robert Oppenheimer die erste Atombombe explodieren. Ein gewaltiger Feuerball mit bis dahin unvorstellbarer Zerstörungskraft. Der „Vater der Atombombe“ soll anschließend gesagt haben: „Viele Jungs, die noch nicht erwachsen sind, werden ihr das Leben verdanken.“ Später zweifelte er an seiner eigenen Erfindung und daran, ob sie wirklich die Sicherheit brachte, die sie versprach.
MeinungDrohnenWas erschaffen wir da gerade?
Kommentar von Anna Lea Jakobs
Lesezeit: 3 Min.
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