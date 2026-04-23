Damals, im Jahr 1945, sah J. Robert Oppenheimer die erste Atombombe explodieren. Ein gewaltiger Feuerball mit bis dahin unvorstellbarer Zerstörungskraft. Der „Vater der Atombombe“ soll anschließend gesagt haben: „Viele Jungs, die noch nicht erwachsen sind, werden ihr das Leben verdanken.“ Später zweifelte er an seiner eigenen Erfindung und daran, ob sie wirklich die Sicherheit brachte, die sie versprach.