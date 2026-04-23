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MeinungDrohnenWas erschaffen wir da gerade?

Kommentar von Anna Lea Jakobs

Lesezeit: 3 Min.

Eine MQ-9-Reaper -Drohne der US-Luftwaffe steht auf einem Flughafen in Puerto Rico.
Eine MQ-9-Reaper-Drohne der US-Luftwaffe steht auf einem Flughafen in Puerto Rico. Eva Marie Uzcategui/REUTERS

KI-gesteuerte Flugkörper machen Kriege zu reinen Materialschlachten mit weniger Opfern, so hoffen manche. Doch in der Ukraine bewahrheitet sich das nicht.  Warum der Westen aufrüsten muss und zugleich dringend Regeln braucht.

Damals, im Jahr 1945, sah J. Robert Oppenheimer die erste Atombombe explodieren. Ein gewaltiger Feuerball mit bis dahin unvorstellbarer Zerstörungskraft. Der „Vater der Atombombe“ soll anschließend gesagt haben: „Viele Jungs, die noch nicht erwachsen sind, werden ihr das Leben verdanken.“ Später zweifelte er an seiner eigenen Erfindung und daran, ob sie wirklich die Sicherheit brachte, die sie versprach.

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