Es ist wichtig, dass die Zivilgesellschaft über künstliche Intelligenz im Dienste des Gemeinwohls diskutiert – bevor die Folgen spürbar werden.

Der Anspruch dieser Konferenz zur künstlichen Intelligenz ist episch. „AI for Good“ lautet der Titel des Gipfels, den die Agentur für digitale Technologien der Vereinten Nationen noch bis zum Freitag in Genf veranstaltet. Es geht also um das Wohl der gesamten Menschheit im Zeitalter der artificial intelligence (AI), beziehungsweise KI. Die Flut der Themen, die da an fünf Tagen verhandelt wird, ist ein wenig unübersichtlich. Da geht es darum, wie man den Umweltkatastrophen der Gegenwart mit KI Herr wird, was KI für Gerechtigkeit, Logistik und Jugend tun kann. Es wird auch verhandelt, welche Risiken die immer selbständiger handelnden Computerhirne für Sicherheit, Gesellschaft und wiederum die Umwelt bergen. Gerade diese inhaltliche Reizüberflutung zeigt einmal mehr, dass KI schon bald Auswirkungen auf sämtliche Bereiche des Lebens haben wird.