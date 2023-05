Kommentar von Kia Vahland

Öffentliche Ordnung, Schutz der Familie, gesellschaftlicher Zusammenhalt: Das sind im besten Sinne konservative Werte. Was aber, wenn einzelne Politiker der konservativen Parteien diese Werte theoretisch zwar teilen, praktisch aber gefährden? So geschehen diese Woche. Eine katholische Kita in Hessen bat in einem Elternbrief um Verständnis, dass sie kein Basteln für den Vater- und Muttertag mehr organisiere, um Kinder etwa von Alleinerziehenden nicht unnötig zu kränken. Sehr aufmerksam, möchte man meinen, und sicher nichts, das außer den Beteiligten irgendjemanden etwas anginge.