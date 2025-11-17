Wer in Deutschland auf einen Krypto-Kriminellen hereinfällt, der hat wenig Chancen darauf, sein Geld jemals wiederzusehen. Denn es ist hier immer jene Polizei und Staatsanwaltschaft zuständig, in deren Nähe man nun einmal wohnt – und bei Krypto-Verbrechen sind viele Ermittler einfach noch nicht wirklich auf Augenhöhe mit den Personen, die sie eigentlich jagen sollten. Das ist nicht unbedingt die Schuld der Beamten, sondern der mangelnden Ausstattung und Aufmerksamkeit für ein Phänomen geschuldet, das immer bedrohlicher wird: Gangster verlagern ihre Deals in die Krypto-Welt und waschen dort Milliarden Euro und US-Dollar aus teils schlimmsten Verbrechen.
Kriminalität:Deutschland muss nachrüsten, sonst tanzen Krypto-Verbrecher dem Staat auf der Nase herum
Kommentar von Nils Heck
Gangster verlagern ihre Deals immer öfter in digitale Währungen, die Strafverfolger haben meist das Nachsehen. Also muss die Politik dringend nachrüsten: mehr Geld, mehr Technik, mehr Personal. Andernfalls wird es sehr gefährlich.
