Die niederländische Kronprinzessin Amalia studiert jetzt in Amsterdam.

Auf der 18-jährigen Prinzessin Amalia lasten alle Hoffnungen der angeknacksten niederländischen Monarchie. Jetzt hat sie erst einmal ihr Studium in Amsterdam aufgenommen und spricht über sich und ihre Pläne.

Von Kerstin Lottritz

Von dieser Studentenbude können die meisten nur träumen: ein fünfstöckiges Altstadthaus aus dem 17. Jahrhundert im malerischen Grachtenviertel Amsterdams mit eigenem Parkplatz und genügend Platz, damit noch ein paar Freundinnen und Sicherheitspersonal einziehen können - bezahlt von Mama und Papa. In dieser exklusiven Studenten-WG lebt jetzt Prinzessin Amalia, 18, irgendwann einmal Königin der Niederlande, die vergangene Woche an der Universität von Amsterdam offiziell ihre Ausbildung begonnen hat. Auf die Frage von Fotografen, was ihre Hoffnungen fürs Studium seien, rief sie ihnen winkend zu: "Viel lernen."