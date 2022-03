Das größte Nukleararsenal des Globus: Russlands Status als Atommacht macht ein militärisches Eingreifen der Nato in den Ukrainekrieg unmöglich.

Kommentar von Hubert Wetzel

Es gibt eigentlich nur einen Weg, wie dieser Krieg enden sollte: Russland hört damit auf, sein Nachbarland zu bombardieren, und holt seine Soldaten zurück. Dass die Ukraine gezwungen ist, mit dem Regime zu verhandeln, von dem sie überfallen wurde, ist unerträglich. Und es ist angesichts der Bilder von getöteten Zivilisten in politischer und moralischer Hinsicht fast schon unanständig, darüber zu sprechen, was die Ukraine tun müsste, damit der Terror aufhört. Nicht der Angegriffene ist in der Pflicht, etwas zu tun, sondern der Angreifer.