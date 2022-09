Kommentar von Tomas Avenarius

Ein bemerkenswertes Video in den sozialen Medien zeigt Wladimir Putin beim Shanghai-Treffen. Der russische Präsident beobachtet, wie ein Berater seines türkischen Kollegen einen Diplomaten zur Begrüßung auf die Wange küsst. Wenn Menschen sich besser kennen, ist das in der Türkei ein gängiges Ritual, so wie in Russland. Putin aber schaut fassungslos zu, fängt wild an zu grimassieren, verdreht die Augen und formt dann kopfschüttelnd einen Kussmund.