Donald Trump sagt, er habe seinem russischen Kollegen persönlich das Versprechen abgerungen, die Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur eine Woche lang einzustellen. Es werde nicht nur kalt, sondern „außergewöhnlich kalt“, die Ukraine sehe einer „großen Menge von schlechtem Wetter“ entgegen. Putin habe ihm versprochen, die Angriffe auf die Energieanlagen in Kiew und anderen Städten eine Woche lang auszusetzen.