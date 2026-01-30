Donald Trump sagt, er habe seinem russischen Kollegen persönlich das Versprechen abgerungen, die Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur eine Woche lang einzustellen. Es werde nicht nur kalt, sondern „außergewöhnlich kalt“, die Ukraine sehe einer „großen Menge von schlechtem Wetter“ entgegen. Putin habe ihm versprochen, die Angriffe auf die Energieanlagen in Kiew und anderen Städten eine Woche lang auszusetzen.
MeinungKrieg in der UkraineVielleicht macht Putin ein bisschen Pause. Vielleicht tut er aber auch nur so
Kommentar von Sonja Zekri
Lesezeit: 2 Min.
Es wäre den frierenden Ukrainern zu wünschen, wenn Russland eine Woche davon absähe, Kraftwerke, Öldepots oder Umspannwerke zu bombardieren. Trotzdem könnte Trump gerade wieder auf den Mann im Kreml hereinfallen.
Lesen Sie mehr zum Thema