Die Gefahr eines Atomkriegs sei heute so groß wie seit der Kuba-Krise von 1962 nicht mehr, warnen Veranstalter von Ostermärschen.

Von Kurt Kister

Man kann lange darüber streiten, was die wichtigste, oder um es moralisch auszudrücken, die vornehmste Aufgabe von Politik ist. Gerechtigkeit schaffen? Möglichst vielen zu einem möglichst langen Leben in halbwegs auskömmlichen Umständen verhelfen? Einer Vielzahl unterschiedlicher Menschen Teilhabe an Staat, Kultur und Gesellschaft garantieren? Die Freiheit der Einzelnen bei weitgehender Selbstbeschränkung des Staates erhalten?