Kommentar von Alexandra Föderl-Schmid

Jetzt sind sie also öffentlich, die Differenzen zwischen den USA und Israel. Der offene Konflikt zwischen den politisch so unterschiedlichen Charakteren Joe Biden und Benjamin Netanjahu betrifft sowohl das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen als auch die Vorstellung davon, was nach dem Ende der Offensive geschehen soll. Was kommt nach dem Krieg? Auch zwei Monate nach Beginn des Krieges bleibt Netanjahu diese Antwort schuldig.