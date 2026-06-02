Zwei Durchbrüche sind gerade in der Krebsforschung vermeldet worden. Sie dürften erst der Beginn von ganz neuen Wegen gegen Tumorerkrankungen sein.

Von Durchbrüchen reden seriöse Wissenschaftler ebenso selten wie seriöse Zeitungen. Das gilt umso mehr, wenn es um das sensible Thema Krebs geht. Denn trotz der großen Fortschritte, die hier zuletzt erzielt wurden, bedrohen Krebserkrankungen immer noch Hunderttausende Leben im Jahr allein in Deutschland. Umso vorsichtiger muss man mit Formulierungen sein. Umso zurückhaltender mit Worten wie „Durchbruch“.