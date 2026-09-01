Zum Hauptinhalt springen

MeinungKrankschreibung am ersten TagMerz sollte von dieser schlechten Idee endlich ablassen

Portrait undefined Bastian Brinkmann

Kommentar von Bastian Brinkmann

Lesezeit: 2 Min.

Kanzler Merz hält den Krankenstand für außergewöhnlich hoch. Schon das ist falsch.
Kanzler Merz hält den Krankenstand für außergewöhnlich hoch. Schon das ist falsch.
Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Weniger Krankmeldungen wären natürlich besser, für die Menschen und für die Wirtschaftsleistung. Aber die Leute mehr zu gängeln, wird da nicht helfen. Helfen würde etwas anderes.

SZ bei Google bevorzugen

Letztens lachte das Internet über ein paar Bosse. Ein Reporter drückte ihnen ein Mikrofon in die Hand und fragte sie, wann sie zuletzt krank waren. Im Video sind Anzugträger zu sehen, die als brave Leistungsträger natürlich alle sagen, dass sie niiiiiiie krank wären. Vielleicht mal vor mehr als zehn Jahren, aber sie könnten sich nicht erinnern. Nur einer gab zu, vorigen Winter von der Grippe erwischt und zwei Tage niedergestreckt worden zu sein.

Zur SZ-Startseite

Bundesregierung
:Arbeitsministerin Bas stellt Krankschreibung ab dem ersten Tag infrage

Die SPD-Vorsitzende äußert die Sorge, dass die Gesetzesänderung zu mehr Ausfallzeiten führt – und will erst andere Reformen sehen, ehe sie handelt. Die CDU kündigt an, Krankschreibungen auf jeden Fall verschärfen zu wollen.

Von Bastian Brinkmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite