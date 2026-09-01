Weniger Krankmeldungen wären natürlich besser, für die Menschen und für die Wirtschaftsleistung. Aber die Leute mehr zu gängeln, wird da nicht helfen. Helfen würde etwas anderes.

Letztens lachte das Internet über ein paar Bosse. Ein Reporter drückte ihnen ein Mikrofon in die Hand und fragte sie, wann sie zuletzt krank waren. Im Video sind Anzugträger zu sehen, die als brave Leistungsträger natürlich alle sagen, dass sie niiiiiiie krank wären. Vielleicht mal vor mehr als zehn Jahren, aber sie könnten sich nicht erinnern. Nur einer gab zu, vorigen Winter von der Grippe erwischt und zwei Tage niedergestreckt worden zu sein.