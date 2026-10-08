Der sozialen Pflegeversicherung fehlt Geld. Das Defizit im Jahr 2026 beträgt 4,4 Milliarden Euro, nächstes Jahr kommen 7,6 Milliarden hinzu, fürs Jahr darauf wird sogar ein Minus von 15 Milliarden erwartet. Die Bundesregierung hat deshalb beschlossen, dass ein Teil der Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung künftig noch mehr einzahlen muss. Neben einer Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze hat man sich auf einen Zuschlag für die Mitversicherung von Ehegatten verständigt. 0,52 Prozent sollen es von 2028 an sein. Der Beitrag für kinderlose Mitglieder wird bereits im nächsten Jahr angehoben, um 0,3 Prozent auf 0,9 Prozent.