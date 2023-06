Vielen ist gar nicht bewusst, dass es überhaupt relevante Unterschiede in der Behandlung gibt.

Kommentar von Angelika Slavik, Berlin

Die unterschiedliche Behandlungsqualität in deutschen Krankenhäusern kostet Menschenleben. Viele Tausend Menschenleben. Was in dem neuen Bericht der Regierungskommission zur Krankenhausversorgung steht, ist verstörend - und es ist absolut inakzeptabel.