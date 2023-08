In den religiösen Gefühlen verletzt: Demonstrantinnen protestieren in Istanbul gegen eine Koranverbrennung in Schweden, 30. Juli 2023.

Man kommt in heillose Schwierigkeiten, wenn man Gotteslästerung bestrafen will. Wie sollen also Staat und Gesellschaft auf Koranverbrennungen reagieren?

Kolumne von Heribert Prantl

Ob der Koran gut brennt, weiß ich nicht. Er brennt wohl genauso schlecht wie die Bibel oder die Tora. Wer solche Bücher in einer öffentlichen Aktion anzündet, tut es ja nicht, um sich an der Flamme zu wärmen. Er wärmt sich an der billigen Provokation und der medialen Lust, sie zu bedienen. Er will plakativ und aggressiv zeigen, dass er hasst, was für Muslime, Christen oder Juden heilig ist.