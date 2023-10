Viele dachten, nach Boris Johnson und mit Rishi Sunak würden die Tories wieder zu einer Kraft, die an seriöser Politik interessiert ist. Ihr Parteitag in Manchester zeigt: Stimmt nicht.

Kommentar von Michael Neudecker

Am Ende dieser befremdlichen Veranstaltung trat John Hayes ans Mikrofon, ein 65-jähriger Tory-Abgeordneter, im Parlament seit 26 Jahren. "Die Zukunft gehört uns", rief Hayes ins Mikrofon, und es war nicht ganz klar, ob er damit die Gruppierung der "New Conservatives" meinte, die zu dieser Veranstaltung im Rahmen des Parteitags in Manchester geladen hatte - oder gleich die ganze Partei. Am wahrscheinlichsten ist: Er meinte beides. Und das ist nun das Problem.