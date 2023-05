Konjunktur:Das grüne Wunder funktioniert ganz anders

Wachstumsraten wie in den 1950er-Jahren hat der Kanzler vorhergesagt. Nun steckt das Land in der Rezession. Es braucht mehr Unternehmergeist.

Von Lisa Nienhaus

Es klingt wie der Beginn einer zweitklassigen Netflix-Politkomödie. Während die Temperaturen in Deutschland Badeseewetter erreichen, streitet die Regierung über: Heizungen. Ausgerechnet. Und nachdem der Bundeskanzler im März eine Art grünes Wirtschaftswunder ausgemalt hat, mit Wachstumsraten wie in den 1950er- und 1960er-Jahren, stellen die Statistiker fest, dass Deutschland zuletzt in eine Rezession gerutscht ist. Zwar nur in eine kleine, aber eines kann man getrost festhalten: Solche politische Rhetorik und die Lebensrealität der Deutschen passen im Moment nicht zusammen.