Gerade die energieintensiven Branchen haben unter den derzeitigen Bedingungen in Deutschland schlechte Karten. Die Ampel könnte das ändern.

Kommentar von Alexander Hagelüken

Der Blick ins Ausland kann wehtun. Während die deutsche Wirtschaft 2023 geschrumpft ist, sind alle anderen großen EU-Volkswirtschaften gewachsen. Die USA boomten geradezu, China sowieso, und selbst Wladimir Putins Russland meldet Wachstum. Der Vergleich mit dem Ausland tut weh, weil eine Schrumpf-Wirtschaft die Einkommen reduziert. Was bei vielen Deutschen das Gefühl verstärkt, seit der Pandemie in einer Dauerkrise zu leben, und das in heiklen Zeiten des AfD-Aufschwungs. Doch es gibt sogar eine echte Alternative für Deutschland: Die Bundesregierung kann die Lage verbessern - und die Europäische Zentralbank auch.