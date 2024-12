Kommentar von Karin Kampwerth

Kennen Sie den? Sagt der eine Beamte zum anderen: „Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer über uns meckern. Wir tun doch gar nichts.“ Haha. Mag sein, dass es in mancher Amtsstube immer noch recht behäbig zugeht. Doch den meisten Menschen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, egal ob verbeamtet oder angestellt, wird bei derartigen Witzen das Lachen im Hals stecken bleiben. Fakt ist, dass ihnen die Kollegen und Kolleginnen ausgehen und deshalb die Arbeit anschwillt. Gleichzeitig stockt all das, was Verwaltungstätigkeit zeitgemäß erleichtern würde.