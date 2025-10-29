Zum Hauptinhalt springen

MeinungFinanzen:Der Ärger der Bürgermeister über Bund und Länder ist berechtigt

Kommentar von Claudia Henzler

Grundschüler wie diese Viertklässler in Neckartailfingen haben nun einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Um die nötigen Räume müssen sich die Kommunen kümmern.
Grundschüler wie diese Viertklässler in Neckartailfingen haben nun einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Um die nötigen Räume müssen sich die Kommunen kümmern. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Ganztagsanspruch, Wohngeld, Kita-Platz: Es ist schön, was die höheren politischen Ebenen beschließen – doch sie statten Städte und Gemeinden seit Jahren nicht mit dem dafür nötigen Geld aus.

Die Hilferufe kommen mit zunehmender Frequenz und Dringlichkeit, trotzdem müssen sich Deutschlands Städte und Gemeinden immer noch misstrauisch fragen lassen, ob ihre finanzielle Not tatsächlich so groß ist? Oder jammern die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nur, weil die fetten Jahre vorbei sind? Die Antwort darauf lautet: Nicht alle Kommunen sind gleich stark betroffen, doch alle haben ein schwerwiegendes Problem, das Bund und Länder dringend lösen müssen.

Kommunaler Finanzausgleich
:Bayerns Städten geht die Puste aus – Ruf nach Soforthilfen

Die Geldnot einiger bayerischer Kommunen ist dramatisch. Kurz vor der finalen Verhandlungsrunde zum kommunalen Finanzausgleich melden sich sechs Städte mit Forderungen – es geht um mehr als Geld.

