Ganztagsanspruch, Wohngeld, Kita-Platz: Es ist schön, was die höheren politischen Ebenen beschließen – doch sie statten Städte und Gemeinden seit Jahren nicht mit dem dafür nötigen Geld aus.

Die Hilferufe kommen mit zunehmender Frequenz und Dringlichkeit, trotzdem müssen sich Deutschlands Städte und Gemeinden immer noch misstrauisch fragen lassen, ob ihre finanzielle Not tatsächlich so groß ist? Oder jammern die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nur, weil die fetten Jahre vorbei sind? Die Antwort darauf lautet: Nicht alle Kommunen sind gleich stark betroffen, doch alle haben ein schwerwiegendes Problem, das Bund und Länder dringend lösen müssen.