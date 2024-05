Kommunalwahlen:Trostlose Botschaft aus Thüringen

Kommentar von Jan Heidtmann

Nach der Kommunalwahl in Thüringen ist die Erleichterung unter den demokratischen Parteien groß: Die CDU konnte ihre Führung in den Kommunen verteidigen, der befürchtete Durchmarsch der AfD in die Landratsämter und Rathäuser ist ausgeblieben. Doch dieser Sonntag war kein Fest der Demokraten, sondern eine weitere Kampfansage an die Demokratie. Wer aus den Ergebnissen Erleichterung oder gar Trost herausliest, der belügt sich selbst.