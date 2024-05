Die Tories verlieren in den Gemeinden Hunderte Mandate. Das liegt jedoch nicht nur am aktuellen Premierminister.

Kommentar von Martin Wittmann

Der unglückliche britische Premierminister und noch unglücklichere Vorsitzende der Tories, Rishi Sunak, muss in diesen schweren Zeiten zum Lachen in den Keller gehen. Am Freitag trug dieser Keller den Namen Tees Valley. In dem Gebiet im Nordosten Englands fanden wie in vielen weiteren Gegenden Großbritanniens Kommunalwahlen statt. Der Kandidat der Tories, Amtsinhaber Ben Houchen, wurde hier wiedergewählt, Sunak kam zum fotogenen Gratulieren vorbei.