Zum Hauptinhalt springen

MeinungKommunalwahlenCSU und Freie Wähler haben den Aufstieg der AfD nur vordergründig gestoppt

Portrait undefined Katja Auer

Kommentar von Katja Auer

Lesezeit: 2 Min.

Die CSU bleibt in Bayern „klar Nummer eins“, wie Parteichef Markus Söder sagt. Also alles gut im Freistaat? Eher nicht.
Die CSU bleibt in Bayern „klar Nummer eins“, wie Parteichef Markus Söder sagt. Also alles gut im Freistaat? Eher nicht. Malin Wunderlich/dpa

Die „blaue Welle“ bleibt aus. So weit die gute Nachricht. Aber beide Parteien verlieren Stimmen an die Rechtsextremen. Und das ist keine gute Nachricht für die Brandmauer.

Die AfD wird in Bayern keinen Landrat, keinen Oberbürgermeister und auch keinen Bürgermeister in den größeren Kommunen stellen. Nicht einmal in die Stichwahlen hat es die Rechts-außen-Partei geschafft; die von der AfD angekündigte „blaue Welle“ ist bei den Kommunalwahlen ausgeblieben. Das ist die gute Nachricht. Auf den ersten Blick zumindest.

Zur SZ-Startseite

Kommunalwahlen in Bayern
:Was die ersten Ergebnisse für die Parteien bedeuten

CSU, Freie Wähler, AfD, Grüne, SPD – nach den ersten Zahlen machen alle einen ganz zufriedenen Eindruck. Vielerorts in Bayern wird es aber Stichwahlen geben. Und das amtliche Ergebnis für die Gremien steht ja noch aus. Eine erste Analyse.

SZ PlusVon Johann Osel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite