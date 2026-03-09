Die AfD wird in Bayern keinen Landrat, keinen Oberbürgermeister und auch keinen Bürgermeister in den größeren Kommunen stellen. Nicht einmal in die Stichwahlen hat es die Rechts-außen-Partei geschafft; die von der AfD angekündigte „blaue Welle“ ist bei den Kommunalwahlen ausgeblieben. Das ist die gute Nachricht. Auf den ersten Blick zumindest.
MeinungKommunalwahlenCSU und Freie Wähler haben den Aufstieg der AfD nur vordergründig gestoppt
Kommentar von Katja Auer
Die „blaue Welle“ bleibt aus. So weit die gute Nachricht. Aber beide Parteien verlieren Stimmen an die Rechtsextremen. Und das ist keine gute Nachricht für die Brandmauer.
CSU, Freie Wähler, AfD, Grüne, SPD – nach den ersten Zahlen machen alle einen ganz zufriedenen Eindruck. Vielerorts in Bayern wird es aber Stichwahlen geben. Und das amtliche Ergebnis für die Gremien steht ja noch aus. Eine erste Analyse.
