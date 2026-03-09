Die AfD wird in Bayern keinen Landrat, keinen Oberbürgermeister und auch keinen Bürgermeister in den größeren Kommunen stellen. Nicht einmal in die Stichwahlen hat es die Rechts-außen-Partei geschafft; die von der AfD angekündigte „blaue Welle“ ist bei den Kommunalwahlen ausgeblieben. Das ist die gute Nachricht. Auf den ersten Blick zumindest.