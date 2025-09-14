Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen hat die AfD gut abgeschnitten, bleibt aber unter ihrem westdeutschen Schnitt. Dennoch wird das Ergebnis Folgen in den Gemeinderäten haben.

Manche Politikexperten sprachen von der Gefahr einer „blauen Welle“. Die AfD, die sich in Nordrhein-Westfalen immer schwergetan hatte, könnte sich bei den Kommunalwahlen dort in der Breite festsetzen und als starke Kraft etablieren, lautete die Befürchtung. Ob bei den Wahlen an diesem Sonntag eine echte Welle oder nur ein leichtes Überschwappen aus dem Osten zu beobachten war, ist Interpretationssache. Klar ist aber: Die zumindest in Teilen rechtsextreme Partei hat ihr Resultat deutlich steigern können im Vergleich zu den Gemeinderatswahlen vor fünf Jahren. Erste Umfrage-Ergebnisse nach Schließen der Wahllokale sehen die AfD im Landesdurchschnitt bei fast 17 Prozent und damit gut dreimal stärker als 2020.