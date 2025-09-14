Manche Politikexperten sprachen von der Gefahr einer „blauen Welle“. Die AfD, die sich in Nordrhein-Westfalen immer schwergetan hatte, könnte sich bei den Kommunalwahlen dort in der Breite festsetzen und als starke Kraft etablieren, lautete die Befürchtung. Ob bei den Wahlen an diesem Sonntag eine echte Welle oder nur ein leichtes Überschwappen aus dem Osten zu beobachten war, ist Interpretationssache. Klar ist aber: Die zumindest in Teilen rechtsextreme Partei hat ihr Resultat deutlich steigern können im Vergleich zu den Gemeinderatswahlen vor fünf Jahren. Erste Umfrage-Ergebnisse nach Schließen der Wahllokale sehen die AfD im Landesdurchschnitt bei fast 17 Prozent und damit gut dreimal stärker als 2020.
MeinungKommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen:Der Westen ist nach wie vor keine Hochburg der AfD. Allerdings wird an Rhein und Ruhr wohl bald die Brandmauer getestet
Kommentar von Björn Finke, Düsseldorf
Lesezeit: 1 Min.
Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen hat die AfD gut abgeschnitten, bleibt aber unter ihrem westdeutschen Schnitt. Dennoch wird das Ergebnis Folgen in den Gemeinderäten haben.
Jochen Opländer:Ein reicher Unternehmer mischt die Kommunalwahlen auf
Die Wahlen in NRW sind ein Stimmungstest für die Bundesregierung, die AfD wird wohl zulegen. In Dortmund greift nun ein Firmenpatriarch ins enge Rennen ein – und erntet viel Kritik.
Lesen Sie mehr zum Thema