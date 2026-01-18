Der sogenannte Davos Man hat viele Namen und Gesichter. Larry Fink ist ein Davos Man, er ist vielleicht sogar das Paradebeispiel, der Idealtypus. Der Milliardär lenkt Blackrock, den weltgrößten Vermögensverwalter, und er ist neuerdings auch Co-Chairman des Weltwirtschaftsforums in Davos. Was macht ihn zum Davos Man? Fink ist ein Meister darin, sich an die Spielregeln des globalen Wirtschaftens und Politisierens anzupassen, auch wenn sich die zuweilen fundamental verändern. Er verändert sich einfach mit. Auch Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, taugt zum Davos Man. Oder Joe Kaeser, der Aufsichtsratschef von Siemens Energy und Daimler Truck.