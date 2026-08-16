Die Gründerin des BSW will die Brandmauer zur AfD beseitigen und beschimpft alle Parteifreunde wie in Thüringen, die nicht mitziehen wollen. Was ist an einer solchen Narrheit noch links?

Die Geschichte der organisierten Arbeiterbewegung in Deutschland ist nun 164 Jahre alt. Aber die Gründerin des BSW hat etwas fertiggebracht, was in der Geschichte der Linken - und selbst in der an Irrtümern reichen ihrer radikalen Vertreter - einmalig ist: Sahra Wagenknecht möchte helfen, Rechtsextreme an die Macht zu bringen. Deshalb warnt sie vor dem „nächsten Aufguss einer Brandmauer-Koalition“ in Sachsen-Anhalt; vor einer Koalition also wie in Thüringen, wo der BSW-Landesverband in der Regierung dabei ist und dafür von der Parteigründerin beschimpft wird. In beiden Ost-Ländern gilt die AfD als gesichert rechtsextrem.