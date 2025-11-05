Es ist eine Zahl, die die CDU erschüttern muss. Nur noch 17 Prozent der Deutschen trauen der Union am ehesten zu, mit den Problemen im Land fertigzuwerden. Das hat Forsa gerade ermittelt. Für eine Partei, deren Selbstverständnis es immer war, das Regierungshandwerk zu beherrschen und funktionierende Volkspartei zu sein, ist das ein katastrophaler Wert. Er hat natürlich viele Ursachen. Eine davon wird jetzt durch den Konflikt um die Syrien-Äußerung des Außenministers aber besonders offensichtlich: desaströse Kommunikation.
MeinungKoalition:Die Kommunikation dieser Bundesregierung – ein Desaster
Kommentar von Robert Roßmann
Lesezeit: 1 Min.
Das Vertrauen in die Union sinkt immer mehr – und zu den wichtigsten Gründen dafür gehört ihr eigenes, oft höchst unprofessionelles Auftreten.
Abschiebungen nach Syrien:Eine „kommunikative Aufgabe“ für Wadephul
Kanzler Merz versucht, die Aufregung um Aussagen des Außenministers zur desolaten Lage in Syrien zu dämpfen. Doch für die Unionsfraktion ist die Sache nicht so einfach erledigt. Sie wartet auf Erklärungen.
