Es ist eine Zahl, die die CDU erschüttern muss. Nur noch 17 Prozent der Deutschen trauen der Union am ehesten zu, mit den Problemen im Land fertigzuwerden. Das hat Forsa gerade ermittelt. Für eine Partei, deren Selbstverständnis es immer war, das Regierungshandwerk zu beherrschen und funktionierende Volkspartei zu sein, ist das ein katastrophaler Wert. Er hat natürlich viele Ursachen. Eine davon wird jetzt durch den Konflikt um die Syrien-Äußerung des Außenministers aber besonders offensichtlich: desaströse Kommunikation.