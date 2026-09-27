Sergej Lawrow (li.), Außenminister von Russland, verabschiedet sich von seinem deutschen Amtskollegen Johann Wadephul (CDU, re.) nach einem Treffen am Rande der Sitzung der UN-Generalversammlung bei den Vereinten Nationen.

Wer noch einen Beweis brauchte, dass Russland nicht verhandeln will, der hat ihn jetzt

Zwanzig Minuten. Für russische Medien der Beweis, dass Berlin nichts zu sagen hat. Für Berlin vielleicht der Anfang vom Ende der Eiszeit. Wer hat wann und wie um das Treffen gebeten? Beide Seiten erzählen es anders. Am Ende geht es um die Geschichtsschreibung.