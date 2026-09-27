Zwanzig Minuten. Für russische Medien der Beweis, dass Berlin nichts zu sagen hat. Für Berlin vielleicht der Anfang vom Ende der Eiszeit. Wer hat wann und wie um das Treffen gebeten? Beide Seiten erzählen es anders. Am Ende geht es um die Geschichtsschreibung.
MeinungDeutsch-russische Gespräche in New YorkWer noch einen Beweis brauchte, dass Russland nicht verhandeln will, der hat ihn jetzt
Ein Kommentar von Sina-Maria Schweikle
Lesezeit: 1 Min.
Warum das Treffen zwischen Deutschlands Außenminister Johann Wadephul und seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow dennoch kein Fehler war.
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