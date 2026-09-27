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MeinungDeutsch-russische Gespräche in New YorkWer noch einen Beweis brauchte, dass Russland nicht verhandeln will, der hat ihn jetzt

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Ein Kommentar von Sina-Maria Schweikle

Lesezeit: 1 Min.

Sergej Lawrow (li.), Außenminister von Russland, verabschiedet sich von seinem deutschen Amtskollegen  Johann Wadephul (CDU, re.) nach einem Treffen am Rande der Sitzung der UN-Generalversammlung bei den Vereinten Nationen.
Sergej Lawrow (li.), Außenminister von Russland, verabschiedet sich von seinem deutschen Amtskollegen  Johann Wadephul (CDU, re.) nach einem Treffen am Rande der Sitzung der UN-Generalversammlung bei den Vereinten Nationen.
Michael Kappeler/dpa

Warum das Treffen zwischen Deutschlands Außenminister Johann Wadephul und seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow dennoch kein Fehler war.

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Zwanzig Minuten. Für russische Medien der Beweis, dass Berlin nichts zu sagen hat. Für Berlin vielleicht der Anfang vom Ende der Eiszeit. Wer hat wann und wie um das Treffen gebeten? Beide Seiten erzählen es anders. Am Ende geht es um die Geschichtsschreibung.

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Deutschland und Russland kommen erstmals seit 2022 zu einem bilateralen Gespräch zusammen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagt hinterher, der Austausch mit Außenminister Johann Wadephul habe keinerlei Fortschritt gebracht.

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